13 Aralık 2023 Çarşamba 14:50:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 14:50:00
Başkan Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı'nı kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu.
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