Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: İhracatçılarımız döviz alırken binde 1'lik kambiyo vergisi vermeyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Geçen yıl 1 milyar dolar ve üzerinde ihracat yapan şirket sayımız 10'dan 13'e çıktı

2018 ihracatını 168 milyar dolar olarak kapatmıştık.

Bu yıl Mayıs ayı itibariyle ihracatımız 171.4 milyar dolara çıkmış durumda

Döviz kurundaki yükseliş ihracatçmız için büyük imkanlar getiriyor

Avrupa kur ataklarında sessiz kalsa da siyasi ilişkilerimiz dalgalı olsa da tutarlı duruşumuzu bozmayacağız

Türkiye'yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla veren bir ülkeye taşımaya çok yaklaştık

İhracatçılara müjde



Sanayi sicil belgesi sahiplerine döviz muafiyeti getiriyoruz.İhracatçılar döviz satın alırken kambiyo vergisi ödemeyecek. Böylece döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirlerin ihracatçılarımızı etkilemesinin de önüne geçiyoruz

Suriyelilere maaş konusu

"Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık. Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetim, öksüz, fakir, fukaraya valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız vasıtasıyla maaş veriyoruz."

Doğu Akdeniz'deki Türk gemileri



"Birileri kaşını gözünü oynatırsa biz de bütün fırkateynlerimizle beraber, gerektiğinde uçaklarımızla, hemen o gemilerimizin yanında yerimizi alıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız."

Kambiyo nedir? Kambiyo işlemlerinde vergi değişikliği ne anlama geliyor?

Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgeler'in değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir. Kanunen emre yazılı olarak düzenlenen,içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında Kambiyo İktisat literatüründe "döviz","efektif" anlamlarında da kullanılmaktadır.