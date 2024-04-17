Başkan Erdoğan 'Kapımız açık' demişti! Özgür Özel yüz yüze görüşeceklerini açıkladı
Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu talebine ilişkin "Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" demişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu konunun üzerine önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonrasında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istediğini açıklamıştı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "KAPIMIZ AÇIK" DEMİŞTİ
Dün kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu talebine ilişkin "Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.
Özel, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşeceklerini duyurdu.
- Akrobasi ve hız yapan motosiklet sürücülerine 96 bin lira ceza
- Başkan Erdoğan 'Kapımız açık' demişti! Özgür Özel yüz yüze görüşeceklerini açıkladı
- Katar'dan 'Gazze' mesajı: Türkiye'nin rolü çok önemli
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan için seyahat uyarısı
- Almanya'da rüşvetle "ülkede oturma izni sağlayan" kaçakçılık çetesi çökertildi
- "Kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımalarını istemiyoruz"