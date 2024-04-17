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17 Nisan 2024 Çarşamba 20:38:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 20:38:00

Başkan Erdoğan 'Kapımız açık' demişti! Özgür Özel yüz yüze görüşeceklerini açıkladı

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Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu talebine ilişkin "Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" demişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu konunun üzerine önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonrasında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istediğini açıklamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "KAPIMIZ AÇIK" DEMİŞTİ

Dün kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu talebine ilişkin "Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

Özel, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşeceklerini duyurdu.

Etiketler : Başkan Erdoğan Özgür Özel görüşme
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