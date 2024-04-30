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30 Nisan 2024 Salı 15:43:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 15:43:00

2022'de Gölcük Tersanesi Komutanlığındaki kazada yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, geçirdiği kaza sonucu 2 yıldır yoğun bakımda olan Por.Söz.Er Rıdvan Gürsoy'un şehit olduğunu açıkladı.

Gölcük Tersanesi Komutanlığında 27 Eylül 2022 tarihinde geçirdiği kaza neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen Por.Söz.Er Rıdvan Gürsoy, yaklaşık 2 yıldır yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gölcük Tersanesi Komutanlığında 27 Eylül 2022 tarihinde geçirdiği kaza neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Por.Söz.Er Rıdvan Gürsoy, yaklaşık 2 yıldır yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybederek 30 Nisan 2024 tarihinde şehit olmuştur."

Etiketler : msb şehit gölcük
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