2022'de Gölcük Tersanesi Komutanlığındaki kazada yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, geçirdiği kaza sonucu 2 yıldır yoğun bakımda olan Por.Söz.Er Rıdvan Gürsoy'un şehit olduğunu açıkladı.
Gölcük Tersanesi Komutanlığında 27 Eylül 2022 tarihinde geçirdiği kaza neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen Por.Söz.Er Rıdvan Gürsoy, yaklaşık 2 yıldır yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Gölcük Tersanesi Komutanlığında 27 Eylül 2022 tarihinde geçirdiği kaza neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Por.Söz.Er Rıdvan Gürsoy, yaklaşık 2 yıldır yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybederek 30 Nisan 2024 tarihinde şehit olmuştur."
April 30, 2024
- AK Parti MYK sona erdi: Ömer Çelik'ten açıklamalar
- KURTARAN-2024 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Çinli teknoloji devinin heyetini kabul etti
- Moğolistan ile Türkiye arasında konut alanında işbirliği yapılmasına dair mutabakat zaptı imzalandı
- 2022'de Gölcük Tersanesi Komutanlığındaki kazada yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
- Terör örgütü PKK/YPG sivillere işkence ediyor!