Başkan Erdoğan açıklama yapıyor

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03 Kasım 2020 Salı 19:39:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 19:46:00

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayın için tıklayınız...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan toplantı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından alınan kararlarla ilgili açıklama yapıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarının satırbaşları:

110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır. Yaralılarımızın sayısı 1027'dir. Bunların 883'ünün tedavisi tamamlanmıştır.

Yargı, yıkılan ve ağır hasar gören binalarla ilgili soruşturmalara başlamıştır.

(İzmir'de) Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı şu an itibarıyla 107'dir.

Arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişiye de ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz.

Kurumlarımıza hibe çalışmalarında kullanılmak üzere 29 milyon TL kaynak gönderilmiştir.

Deprem konutlarının inşasına 1 ay içinde başlamayı planlıyoruz.

Önümüzdeki 5 yıl içinde 1,5 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz.

Yıkılmış veya yıkılacak durumdaki binalarda bulunan eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz.

İnsanlarımızın canı hiçbir şeyden daha kıymetli değildir.

Milletimizin kara gün dostu Kızılay ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu İzmir halkına destek vermek için gece gündüz sahadadır.

Kızılay’ın çadırından içine girip de “bir tane Kızılay çadırı görmedim” diyecek kadar yalanla tescilli olan Ana muhalefetin başındaki bu zat, maalesef bu yalanlarını bırakmadı, hala devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor

Etiketler : başkan erdoğan kabine toplantısı cumhurbaşkanı deprem izmir ankara
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