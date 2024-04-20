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20 Nisan 2024 Cumartesi 11:55:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 11:55:00

Başkan Erdoğan, İsmail Haniye görüşmesi başladı

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze için diplomasi trafiği sürüyor.

Başkan Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul ediyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan hamas ismail haniye gazze diplomasi
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