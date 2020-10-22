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22 Ekim 2020 Perşembe 18:12:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 18:28:00

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

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Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek ve terörle mücadelede iş birliğini güçlendirecek hususların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İran'la yakın iş birliği ve dayanışma içinde olmayı ortak çıkarların ötesinde komşuluk hukukunun gereği olarak gördüklerini belirtti.

Azerbaycan topraklarındaki işgali ve saldırıları ile kriz başlatan Ermenistan’ın sivil halka karşı yaptığı saldırıların savaş suçu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu meselede haklı ile haksızı, işgal edilen ile işgalciyi ayırt eden bir noktada durmanın mühim olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin birliğini ve bütünlüğünü tehdit eden PKK/YPG terör örgütüne karşı ortak hareket etmenin ve İdlib'de ateşkesin korunmasının, istikrarın sağlanmasına yönelik ortak çabaların müspet sonuçlar doğurması için gerekli olduğunu dile getirdi.

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