Başkan Erdoğan: "40 yıldır zorlu bir mücadeledeyiz"

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15 Ekim 2021 Cuma 16:33:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 17:25:00

Başkan Erdoğan, İmam Hatip Okulları Sempozyumu'nun açılışında konuştu

Kaynak: AKŞAM

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Başkan Erdoğan, "70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu"nun açılışında konuştu. Başkan Erdoğan, "Bu hikaye azgın azınlığın kışkırtmalarına rağmen meşruiyetten ayrılmayan sessiz çoğunluğun da hikayesidir. Biz 40 yıldır bu hikayeyi yeniden yazmak için zorlu bir mücadele yürütüyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu'nda konuştu.

AA'da yer alan habere göre; konuşmasına, "Selam imam hatiplim selam senin ruhuna/ Selam imam hatiplim selam senin duyguna/ Selam tertemiz kalbe o körpe dimağlara/ Selam sizden yükselen güzel sadaya selam/ Kalbimize taht kurdun fethettin gönülleri/Fethin mübarek olsun Fatih'in yadigarı/ Dua dua çıkarken niyazın semalara/ Selam sana Fatih'im, selam imam hatiplim/ Selam sana Aişem, selam imam hatiplim/ Selam sana Fatımam, selam imam hatiplim" şiirini okuyarak başlayan Erdoğan, ülkenin dört bir yanındaki imam hatiplilere selam ve sevgilerini gönderdi.

Fatih'in emaneti aziz İstanbul'dan gönül coğrafyasının dört bir yanındaki kardeşlere ve dostlara, gözünü Türkiye'ye çeviren mazlum ve mağdurlara selamları ileten Erdoğan, Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu münasebetiyle imam hatip nesliyle imam hatip davasına gönül veren dostlarla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığını, İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği ÖNDER'i, İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneğini sempozyuma öncülük ettikleri için tebrik eden Erdoğan, programa destek veren tüm kurumlara, üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Erdoğan, sempozyumun başarılı geçmesi, imam hatip camiası, ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, yurt dışından gelen misafirlere ve hocalara da katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

İmam hatip okullarının temelini atanlar başta olmak üzere tam 70 yıldır bu güzide eğitim kurumlarının gelişmesinde, sayılarının artmasında emeği olan imam hatip gönüllülerine teşekkür eden Erdoğan, okullarda görev yapmış olan ahirete irtihal eden iradeciler ve öğretmenler ile çocuklara fedakarca hizmet edenleri, gerektiğinde kendi çocuklarının rızkından keserek imam hatip nesline sahip çıkan tüm hayırseverleri rahmetle yad ettiğini söyledi.

"İMAM HATİPLİLER KUTLU BİR MÜCADELENİN SEMBOLÜ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 70 yaşında bir çınar olan imam hatiplerin aynı zamanda her adımı sabır, samimiyet ve azimle yürütülen kutlu bir mücadelenin sembolü olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Etiketler : Başkan Erdoğan İmam Hatip Okulları CHP darbe
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