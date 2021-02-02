Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2021–2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"nda konuştu.



Türkiye'nin dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri olduğunu belirten Erdoğan, trafik kazaları ile ilgili, "İçimizin soğuması, kalbimizin mutmain olması için görmemiz gereken rakam sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır acıdır." ifadesini kullandı.

Kaza kara noktalarının iyileştirilmesi meselesinin öncelikli alanlar arasında olduğunu belirten Erdoğan, "Son 2 yılda 6 bin emniyet 2 bin jandarma olmak üzere 8 bin yeni trafik personeli göreve başlattık. Bugün trafik denetlemede toplam 28 bin 700 personel görev yapıyor." sözleriyle de yapılan çalışmaları anlattı.