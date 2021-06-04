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04 Haziran 2021 Cuma 20:28:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 21:06:00

Başkan Erdoğan günlerdir beklenen müjdeyi açıkladı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı'nın Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde günlerdir beklenen müjdeyi açıkladı. Başkan Erdoğan; "Fatih Sondaj gemimiz Amasra-1 açık bölgesinde 135 Milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetti" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreninde müjdeyi açıkladı.

Başkan Erdoğan: "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"(Filyos Limanı) 2023 hedeflerimiz arasında yer alan, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin önemli altyapılarından biridir."

"Yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmanın ışığını görmeye başladık."

"Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı."

"Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı."

"Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz."

"Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle, karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır."

Etiketler : başkan erdoğan müjde müjdeli haber başkan erdoğan açıklamaları
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