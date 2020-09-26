26 Eylül 2020 Cumartesi 17:58:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 18:01:00
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen 300 fabrikanın toplu açılış töreninde konuşuyor.
- Başkan Erdoğan, Gaziantep'te konuşuyor
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