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08 Nisan 2024 Pazartesi 16:53:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 16:53:00

Başkan Erdoğan, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüştü

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Başkan Erdoğan, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı.

Seçim zaferinden ötürü Subianto'yu tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de Türkiye-Endonezya arasındaki köklü ilişkilerin daha da gelişeceğine; iki ülkenin savunma sanayii, askeri, ticari, finansal temaslar başta olmak üzere her alanda iş birliklerinin karşılıklı güven ve ülkelerin menfaatleri çerçevesinde ilerletileceğine dair beklentisini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin davası ve İslam alemini ilgilendiren tüm konularda Endonezya ile güç birliğine devam etmenin önemli olduğunu, iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının en uygun zamanda yapılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Etiketler : Başkan Erdoğan Endonezya Subianto
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