İncirli Bostan Camii açıldı! Başkan Erdoğan: Camimiz tüm müminlere hayırlı olsun
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii Açılış Töreni"nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Burada emeği geçenlere, inşasında emeği geçenlere Allah razı olsun diyoruz. İncirli Bostan'da böyle bir tatbikat caminin yapılmış olması da ayrı bir hava, zenginlik katmış oldu. Camimiz tüm müminlere hayırlı olsun. Özellikle Kadıköy İmam Hatip öğrencilerine hayırlı olsun diliyorum." dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Caminin tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diliyorum. Bizim de hocamızdı ve yetişmemizde gerçekten kendisinden çok şeyler öğrendik. Çok şeyler ondan aldık. Ve Erenköy'den ta Fatih'e kadar onun yaz - kış demeden geliş gidişi ve bu yakada yaşayan bir insan olarak da verdiği emeği, bizlerin üzerindeki emeğini unutmak mümkün değil.
Alimlerin öğrenciler üzerindeki hakları çok büyük. Böyle bir tatbikat caminin yapılmış olması da tüm Kadıköy İmam Hatip'tekiler için büyük bir fırsat, bu çevre içinde büyük bir fırsat. Mimarisi de çok güzel oldu.
"AYRI BİR ZENGİNLİK KATMIŞ OLDU"
Burada emeği geçenlere, inşasında emeği geçenlere Allah razı olsun diyoruz. İncirli Bostan'da böyle bir tatbikat caminin yapılmış olması da ayrı bir hava, zenginlik katmış oldu.
Bütün Kadıköy İmam Hatip'teki gençlerimize bu tatbikat caminin en güzel şekilde zenginleştirmelerini kendilerinden istiyorum. Bunun hakkını vermeleri lazım.
Camimiz tüm müminlere hayırlı olsun. Özellikle Kadıköy İmam Hatip öğrencilerine hayırlı olsun diliyorum.
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