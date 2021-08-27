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27 Ağustos 2021 Cuma 20:01:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 20:01:00

Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından resmi tören ve askeri merasimle karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan için Musala Caddesi'ndeki Başkanlık Sarayı'nda resmi tören düzenlendi. Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı.

Başkan Erdoğan ve Komşiç'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Komşiç ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Başkan Erdoğan ve Komşiç'in heyetlerini tanıtmasının ardından aile fotoğrafı çekildi. Aile fotoğrafında, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Şefik Caferoviç de yer aldı.

Başka nErdoğan, heyet üyeleriyle baş başa görüşmeye geçti. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Etiketler : Bosna Hersek Recep Tayyip Erdoğan başkan erdoğan
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