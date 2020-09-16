Başkan Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

16 Eylül 2020 Çarşamba 13:46:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 13:46:00
Başkan Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen'i kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul 1 saat sürdü.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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