Başkan Erdoğan, Atina'da
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyaret kapsamında Yunanistan'a gitti.
Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunacağı Yunanistan'da, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile ikili görüşmesinin ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis'i kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısının ardından çalışma yemeğine katılacak.
Erdoğan'ın Atina ziyaretinde, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde 'kazan-kazan' ilkesi doğrultusunda atılacak adımlar ele alınacak.
İhtilaflı konularda diyalog kanallarının açık tutulması için süreç konuşulacak. Farklı alanlarda iş birliği zemininin oluşturulabilmesine yönelik yol haritası oluşturulacak.
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