Başkan Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili bugün yaptığı açıklamada Almanya Başbakanı Merkel ile görüşeceğini belirtmişti. Kritik görüşmeyi gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Merkel'le Yunanistan ile Akdeniz gerilimini ele aldı
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
Görüşmenin ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımız, Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtmiştir.
Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirilmiştir."
Başkan Erdoğan'ın gün içerisinde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
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