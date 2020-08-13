  • BIST
    1101.3
  • Dolar
    7,3230
  • Euro
    8,6923
  • Altın
    457,0660
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Alanyaspor'da 3 imza birden
Hastalık belirtisi göstermeyen çift, bir köy ve fabrikaya koronavirüs bulaştırdı
ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor! Son 24 saatte bin 372 ölü
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri Macron'u rahatsız etti: Bir fırkateyn ve iki savaş uçağı gön ...
Valilik'ten yeni karar: Trabzon'da düğünlere koronavirüs tedbiri
Bahçeli'den dikkat çeken 'CHP' mesajı: Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin işi zor
Kandahar'da bombalı saldırı: 4 sivil öldü
Sanatçı Meral Niron yaşamını yitirdi
ÖSYM'den çok önemli HES kodu duyurusu
jandarma personelini taşıyan midibüs kaza yaptı
Mahallede çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
Başkan Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz diplomasisi
Beyrut'taki patlamanın ardından toplanan Lübnan Meclisi, başkentte 15 gün OHAL ilan etti
Fransa'nın Doğu Akdeniz ve Libya'daki hesabını Türkiye bozdu
Çin, Brezilya'dan ithal ettiği dondurulmuş tavuk kanadında koronavirüs tespit etti
Lukaşenko'nun planları altüst oldu! Belarus'ta neler oluyor?
Bursa'da saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen DEAŞ'lı terörist yakalandı
Bakan Akar: Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız
Lichtsteiner, futbola veda etti
BAE Körfez'de neden uzlaşmaz tavır sergiliyor?
FETÖ'nün sivil imamları son kez hakim karşısında!
Şanlıurfa'da feci kaza: Sulama kanalına devrilen otomobildeki cesetler çıkartıldı
Ankara'da DHKP-C'ye operasyon: 7 zanlı gözaltında
13 Ağustos 2020 Perşembe 15:49:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 16:20:00

Başkan Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili bugün yaptığı açıklamada Almanya Başbakanı Merkel ile görüşeceğini belirtmişti. Kritik görüşmeyi gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Merkel'le Yunanistan ile Akdeniz gerilimini ele aldı

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımız, Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtmiştir.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirilmiştir."

Başkan Erdoğan'ın gün içerisinde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER