"Bunların parlamentodan silinip atılması gerekir!"

Helikopterle Kızılcahamam'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı, çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve parti bayrakları ile karşıladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamlamasının ardından daha sonra toplantının yapılacağı Eliz Hotel'e geçti.

Erdoğan, AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından dikkat çeken başlıklar:

En son istişare ve değerlendirme toplantımızı 2019 ekiminde yapmıştık. Salgın döneminde toplantılarımıza ara verdik. Bu sıkıntılı süreci en az kayıpla geride bıraktık.

Ülkemize kazandırdığımız eserleri, verdiğimiz hizmetleri her fırsatta hatırlamalı ve hatırlatmalıyız. Bu muhasebeyi hep beraber yapmanın önemli olduğuna inanıyorum.

İktidara gelirken milletimize ülkemizi dört temel unsur üzerinden yükselteceğiz dedik; eğitim, sağlık, adalet, emniyet. 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerin özetini paylaşacağım.

Geçtiğimiz 20 yılda eğitimde yüksek öğrenim dahil bütçemizi 10,3 milyar liradan 274,3 milyar liraya çıkardık. Derslik sayımızı 611 bine yükselttik. 730 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Öğrencilerimize ders kitaplarını ücretsiz olarak verdik.

Son dönemde devlet hastanelerindeki sağlık hizmetleri konusunda muayene randevularındaki gecikmeler başta olmak üzere sistemdeki kimi aksaklıklar konusunda şikayetler gelmeye başladı. Salgının bitmesiyle bu sorunları gündemimize aldık, süratle çözümünü sağlayacak adımları atıyoruz.

Güney sınırımızdaki eksikleri yeni harekatlarla tamamlayacağız. Güvenlik endişelerini gidereceğiz

SURİYE'YE YENİ HAREKAT MESAJI

Güçlü bir orduya saship olmak bir tercih değil, mecburiyettir. Ordumuzu içten içe çürütmek, zaafiyete düşürmek, tarihi ve kadim değerleri ile bağını koparmak için her yola başvurdular. Her dönem farklı araçlar ve kişiler kullandılar. En son FETÖ ihanet çetesi ile bu emellerine ulaşmaya çalıştılar. Milletimiz ile birlikte hamdolsun bu oyunu bozduk. TSK'yı dünyanın en modern orduları arasına katacak adımları attık. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Harekatlarla oluşturduğumuz güvenli bölgelere 500 bin kişiyi yerleştirdik. Güvenlik hattındaki eksikleri yeni harekatlarla tamamlayacağız. Bu çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.

Havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Şimdi nereye giderseniz, havalimanından evinize yarım saatte gitme imkanınız var.

KONUT PROJESİ AÇIKLAMASI

Toplam 446 millet bahçesi projemizden 128'ini tamamladık. TOKİ eli ile toplam 1 milyon 100 bin konut yaptık. 3 milyon kentsel dönüşümü tamamladık. İnşallah yakında yeni müjdelerle milletimizin huzurunda olacağız.

Ülkemizde ne siyasette ne ekonomide diz çöktürülmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. FETÖ'nün üzerine tavizsiz gidiş, CHP ve şurekasına karşı verdiğimiz tavizsiz mücadele milletimize olan sorumluluğumuzdur. Yürütülen kampanyaların birer proje olduğunu biliyoruz, asıl mücadeleyi bu aparatları elinde tutanlara karşı veriyoruz.

Biz başaramayacaksınız dedikçe yeni yöntemlerle üzerimize gelenlere diyoruz ki, bu milletin son ferdi yere düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz.

Biz milletimize güvendiğimiz, inandığımız için 20 yıldır ayaktayız. Türkiye'nin potansiyeli ve gücü kağıt üstündeki ölçeklerin çok üstündedir. Ülkemizin toplam yatırım miktarını 70 milyar lradan aldık, 2 trilyon lira seviyesine kadar yükselttik.

Savunma sanayiindeki yerlilik oranımız yüzde 20'den yüzde 80 seviyesine çıktı. Batı bize vermezken, biz şimdi Batı'ya ihraç eder hale geldik. İHA'lar, SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç ettiğimiz ürün çeşidimiz 228'e yükseldi. B irileri diyor ki, ABD'de ofis açsanız. Gerek yok, onlar buraya geliyor. Türkiye sürekli kapısına gelinen, bize de yok mu denilen ülke haline geldi.

Yerli otomobilimiz üretim aşamasına geçmek üzere. Yakında yollarda göreceğiz. Enerjide kurulu enerji gücümüzü 100 milyar megavat seviyesine çıkardık. Karadeniz'de 580 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik.

KILIÇDAROĞLU'NA 10 SORU TEPKİSİ

Türk siyasetinin en ağır, en eziyetli, katlanması en zor cilvesi maalesef bizim dönemimize denk geldi. Bu talihsiz cilvenin adı Kılıçdaroğlu'dur. Zırvanın dozunu sürekli yükseltiyor. Paçasından tutup çekiyoruz.

Sorduğumuz sorulara cevap vermiş, sonra da bize 10 soru sormuş. Doğu Akdeniz ile ilgili soruma verdiği yanıtla, ülkesinin değil, milletinin değil, Rumların ve onları üzerimize salanların yanında olduğunu verdiği cevapla göstermiştir. Aday olup olmayacağı sorusuna, seçimin tarihi belli olmasına rağmen çarpıtarak yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu. Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla.

"SADAT'IN KURUCUSU İLE EVİNDE HİÇBİR ZAMAN GÖRÜŞMEDİM, SEN BİR YALANCISIN"

Ben SADAT'ın kurucusu ile evinde hiç görüşmedim. Bay Kemal sen bir yalancısın. Bu şark kurnazlığı değilse, ahmaklığın dik alasıdır.

6'LI MASAYA ADAY GÖNDERMESİ

Adayı 6'lı masanın belirleyeceğini söylüyor. 6'lı masada artık bu işi bu kadar uzatmasın. 6'lı masanın altında birileri varsa onlar da ortaya çıksın. Herhalde artık bu yılın içinde açıklarlar...

Gezi olayları azgın azınlığın sessiz çoğunluğu sindirme teşebbüsüdür. Ekonomik bağımsızlığı hedef alan mandacı bir eylemdir.

Bay Kemal 'Zulüm 1453'te başladı' ifadesinin arkasında sen varsın.

"BUNLARIN PARLAMENTODAN SİLİNİP ATILMASI GEREKİR"



Geçen gün 3 milletvekili köprüye pankart asmaya çalıştı. Polisimize vurmaya kalkanlar olmuştur. Bunlar malum partinin uzantılarıdır. Bu milletin polisine el kaldırandan vekil olmaz. Bunların parlemontada yeri de olmaz. Bunların parlamentodan bir an önce silinip atılması da gerekir. Bunun adı demokrasi olmaz. Sen orada polise vuracak, yere indireceksin. Neymiş, pankart asacaksın, astırmamaya çalışan, görevini yapan polise vuran, bundan milletvekili olmaz.