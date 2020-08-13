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13 Ağustos 2020 Perşembe 18:39:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 19:33:00

Başkan Erdoğan: 'Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, bedeli ağır olur' dedik

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında konuştu.  Başkan Erdoğan; "Şahsi emellerinin peşine düşenler oldu ve onlar siyaset tarihinin tozlu raflarında yer aldı" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "AK Parti, milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti, sadece milletimize yaslanan bir partidir." dedi.

Başkan Erdoğan, "AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurmuştur, kumaşını millet dokumuştur. Bütün başarılarımızın bereketi ülkemize ve milletimize aittir." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar." bilgisini paylaştı.

Başkan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türkiye'nin 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmamalıyız. Özellikle 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından AK Parti'yi, hükümet eden ama iktidar olamamış bir parti haline dönüştürmek için oynanan oyunları hep aklımızda tutmalıyız."

Başkan Erdoğan, "İnşallah 2022 yılı sonunda aracımız banttan inecek ve ülkemiz elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri haline gelecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında AK Parti'nin başarısı için dua eden herkesten Allah'tan razı olsun.

Bu parti Allah'ın rızasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu ve aynı anlayışla geldi.

Bu partinin kurucusu bizatihi milletimizin ta kendisidir. Şahsım başta olmak üzere partimizin tüm kademelerinde görev üstlenen herkes sorumluluğunun bizzat millete karşı olduğunu bilir.

AK Parti kuruluşundan bu güne yaptıkları ve duruşu ile Türk milletinin hayallerini gerçekleştiren, insanlığın önünde yeni kapılar açan bir parti kimliğine sahiptir.

Şahsi emellerinin peşinde düşenler oldu ve onlar siyaset tarihinin tozlu raflarında yerlerini aldılar.

Tarih boyunca yeni insanlığa istikametler kazandıran milletimiz 14 Ağustos tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarak yeni bir hamle başlatmıştır. Bu davaya gönül verenler, tüm mazlumların hukukunu korumak için mücadele vermişlerdir.

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