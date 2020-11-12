  • BIST
    1271.75
  • Dolar
    7,7074
  • Euro
    9,1162
  • Altın
    465,4230
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
İngiliz basını: Türkiye, Moskova'nın bölgedeki tek güç olmadığını gösterdi
Koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 144'e ulaştı
Cacharel Sonbahar/Kış 2020-21 Koleksiyonu: Modern hayatın mimarı
Başkan Erdoğan ile Avustralya Başbakanı Morrison telefonda görüştü
Paşinyan ortaya çıktı
Kırmızı listeye bir çizik daha
Paşinyan kayıplara karıştı, Ermenistan basını onu arıyor
Türkiye'deki aşı denemelerinden güzel haber
Merkez Bankasından yeni ödeme sistemi
Birçok saldırının faili teröristlerin ve yakınlarının bilgileri HDP binasında ele geçirilen ajandada...
Türkiye'den ABD'ye F-35 mesajı
Bakan Gül: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun
'Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler'
Vergi yapılandırılması kararı TBMM'de kabul edildi
Facebook ve Google ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle başlattığı siyasi reklam yasağını uzattı
Türkiye'den Yunanistan'a 'Oruç Reis' tepkisi
Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin mutabakattan görüntüler
Libya'da 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldı
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa'da 28 yıl sonra ezan okundu
Selçuk Bayraktar'dan müjde: 3. Prototip yolda
ABD'nin Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak
Başkan Erdoğan YASED Yönetim Kurulunu kabul etti
Araştırmaya göre deniz memelileri atık sular yoluyla Kovid-19'a yakalanabilir
12 Kasım 2020 Perşembe 18:48:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 18:51:00

Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

ABONE OL

Başkan Erdoğan, ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Programı'nda açıklamalarda bulunuyor

Ayrıntılar geliyor

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e Boğaz'da gül jesti

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e Boğaz'da gül jesti
Burcu Esmersoy'dan F1 aracıyla çekim

Burcu Esmersoy'dan F1 aracıyla çekim
Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den zeytin hasadı paylaşımları

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den zeytin hasadı paylaşımları
Yasak Elma dizisinden çıkan alın yazısı... Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'dan sürpriz aşk!

Yasak Elma dizisinden çıkan alın yazısı... Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'dan sürpriz aşk!
‘Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pakdemir açıkladı: Meske ve mesafe şart

‘Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pakdemir açıkladı: Meske ve mesafe şart
Dilan Çiçek Deniz 'oyuncuların başına bela olmuş bir soru' dedi ve ekledi: Kadınlara estetik sorulmaz

Dilan Çiçek Deniz 'oyuncuların başına bela olmuş bir soru' dedi ve ekledi: Kadınlara estetik sorulmaz
Deniz Uğur'dan Banu Alkan'ın Kylie Jenner açıklamasına esprili paylaşım: Angelina Jolie beni taklit ediyor

Deniz Uğur'dan Banu Alkan'ın Kylie Jenner açıklamasına esprili paylaşım: Angelina Jolie beni taklit ediyor
Sinem Kobal ilk kez paylaştı... Doğum kiloları iki haftada gitti

Sinem Kobal ilk kez paylaştı... Doğum kiloları iki haftada gitti
Hazer Ergüçlü'den sevgilisi Onur Ünlü'nün genç bir kızla görüntülenmesine şoke eden açıklama: Cihangir'in ortasında aldatmaz

Hazer Ergüçlü'den sevgilisi Onur Ünlü'nün genç bir kızla görüntülenmesine şoke eden açıklama: Cihangir'in ortasında aldatmaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER