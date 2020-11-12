12 Kasım 2020 Perşembe 18:48:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 18:51:00
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Başkan Erdoğan, ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Programı'nda açıklamalarda bulunuyor
Ayrıntılar geliyor
- Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
- Başkan Erdoğan ile Avustralya Başbakanı Morrison telefonda görüştü
- Paşinyan ortaya çıktı
- Kırmızı listeye bir çizik daha
- Türkiye'deki aşı denemelerinden güzel haber
- Birçok saldırının faili teröristlerin ve yakınlarının bilgileri HDP binasında ele geçirilen ajandadan çıktı