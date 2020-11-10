Başkan Erdoğan'dan Trump'a mesaj: ABD halkı için hayırlı olsun
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, mevcut ABD Başkanı Trump'a mesajında "Seçim sonuçları dost ve müttefik ABD halkı için hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mevcut ABD Başkanı Donald Trump'a başkanlık seçimleri sonrası mesaj gönderdi.
Erdoğan mesajında, "Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi kararlı vizyon için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk, ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin bu güçlü zemin üzerinde daha da ilerletilmesi karşılıklı çıkarlarımızın bir gereği olup, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarf edeceğimizden emin olmanızı isterim" dedi.
- Başkan Erdoğan'dan Trump'a mesaj: ABD halkı için hayırlı olsun
- Başkan Erdoğan, Putin ile Karabağ'ı konuştu
- İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
- Ankara'da 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi
- İçişleri Bakanlığı: Biri gri kategoride iki terörist ikna yoluyla teslim oldu
- Başkan Erdoğan'dan ABD'nin yeni başkanı Biden'a tebrik mesajı