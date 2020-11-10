Başkan Erdoğan'dan Trump'a mesaj: ABD halkı için hayırlı olsun

Başkan Erdoğan'dan Trump'a mesaj: ABD halkı için hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mevcut ABD Başkanı Donald Trump'a başkanlık seçimleri sonrası mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında, "Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi kararlı vizyon için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk, ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin bu güçlü zemin üzerinde daha da ilerletilmesi karşılıklı çıkarlarımızın bir gereği olup, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarf edeceğimizden emin olmanızı isterim" dedi.