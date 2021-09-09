VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 100 milyon dozu geçti
Ticaret Bakanlığından marketlerde fahiş fiyat denetimi
4 kişilik aile pozu
"Geçmişte hatalarım oldu"
Özel harekatçı hayali
"Spekülasyonların kadını değilim"
'Alp Arslan' göründü
İzlanda'da tanışma yemeği
e-Nabız'ın 'Kovid-19 Aşı Kartı' bölümüne üç yeni özellik eklendi
"Ülkemiz yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı"
ABD'yi ziyaret edecek
Bayraktar TB2'ye ilgi artıyor
Simge bir gün paylaşımı
Halkından özür diledi: Hayatımın en zor kararıydı
3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
4 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
"Türkiye yeni öğretmen atamalarıyla OECD ülkelerine daha da yaklaşacak"
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin karakterleri belli oldu
Salgın döneminde dikkat! Öğrencilere bağışıklık kalkanı
9 Eylül 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Bugün burcunuzda neler var?
Günde 750 adım kas kaybına neden olur
"6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı yeniden başlayacak
"Muharebe sahasında devrim olacak"
09 Eylül 2021 Perşembe 12:14:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 12:16:00

Başkan Erdoğan 19-22 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere 19-22 Eylül'de ABD'ye ziyarette bulunacak.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek zirvede katılımcılara hitap edecek.

Zirve kapsamında, Başkan Erdoğan'ın bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Erdoğan'ın, Manhattan'da yapımı tamamlanan Türk Evi'nin açılışını gerçekleştirmesi de bekleniyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan abd ziyaret birleşmiş milletler genel kurulu
Günü kurtaran müzik yapılıyor

Günü kurtaran müzik yapılıyor
Hürrem ile karşılıklı çiftetelli

Hürrem ile karşılıklı çiftetelli
Tiyatroseverler buluştu

Tiyatroseverler buluştu
Gözde Mutluer !Masumlar Apartmanı'nda

Gözde Mutluer !Masumlar Apartmanı'nda
Anne oldu

Anne oldu
Aşk bitti

Aşk bitti
2004'te daha yaşlıymışım!

2004'te daha yaşlıymışım!
Üzüntümü gizlemem

Üzüntümü gizlemem
Manga fırtınası

Manga fırtınası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER