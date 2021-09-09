09 Eylül 2021 Perşembe 12:14:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 12:16:00
Başkan Erdoğan 19-22 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
Kaynak: AA
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere 19-22 Eylül'de ABD'ye ziyarette bulunacak.
Edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek zirvede katılımcılara hitap edecek.
Zirve kapsamında, Başkan Erdoğan'ın bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.
Erdoğan'ın, Manhattan'da yapımı tamamlanan Türk Evi'nin açılışını gerçekleştirmesi de bekleniyor.