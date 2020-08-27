Bangladeş Donanmasına ait BNS Bıjoy'a Türkiye'den yardım
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören Bangladeş Donanmasına ait BNS Bıjoy'un Türkiye'ye intikal ettirilmesine başladığını duyurdu.
MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören dost ve kardeş Bangladeş Donanmasına ait BNS Bıjoy'un TCG İnebolu tarafından yedeklenerek Türkiye'ye intikal ettirilmesine başlanmıştır. BNS Bıjoy'un gerekli onarımları Türk Deniz Kuvvetleri imkânları ile yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.
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