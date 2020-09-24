Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
Kaynak: AA
Balıkesir Valiliği'nce yapılan açıklamada il sınırları içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Balıkesir’de polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette 66,69 gram metamfetamin, 93,92 gram esrar, 0,35 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, bir tabanca, uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan çeşitli materyaller ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 645 lira ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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