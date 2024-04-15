Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Balıkesir'in Manyas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Manyas-Gönen Kara yolu Hamamlı Mahallesi girişinde Gönen'den Manyas yönüne giden Y.B. idaresindeki otomobil ile Manyas'tan Gönen yönüne giden R.B. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrilerek şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu bulunan A.B. ve R.B. yaralandı.
Yaralılar, Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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