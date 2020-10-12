12 Ekim 2020 Pazartesi 10:57:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 10:57:00
Bakan Ziya Selçuk: "Tablet dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor peyder pey devam edecek
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor
- Bakan Ziya Selçuk: "Tablet dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor peyder pey devam edecek
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