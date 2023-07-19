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Bakan Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
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19 Temmuz 2023 Çarşamba 23:56:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 23:56:00

Bakan Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Braverman ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Kendileriyle bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, göç ve stratejik güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk." bilgisini verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefonda görüştü.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Braverman ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Kendileriyle bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, göç ve stratejik güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk." bilgisini verdi.

Etiketler : İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İngiliz mevkidaşı telefonda görüşme
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