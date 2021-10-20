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20 Ekim 2021 Çarşamba 20:58:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 20:58:00

Bakan Varank'tan Trabzon'a müjde

Kaynak: TRT Haber

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'a bir bilim merkezi kurulacağını belirterek, merkeze Milli SİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar'ın isminin verileceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'ne katıldı.

Bakan Varank, şehre bilim merkezi kurulacağının müjdesini verdi.

"ÖZDEMİR BAYRAKTAR HERKESE ÖRNEK TEŞKİL EDEN BİR İNSANDI"

Varank, milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın adının memleketindeki bilim merkezinde yaşayacağını da söyledi.

"Şu anda Trabzonumuza özellikle evlatlarımızı bilim ve teknolojiye yönlendirmek için bir bilim merkezi projesi başlattık. Şu anda temelleri kazılıyor. Bu bilim merkezinin ismini Özdemir Bayraktar koymaya karar verdik. Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezimiz şehrimize Türkiyemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kendisi karakteriyle, azmiyle, ortaya koyduğu işlerle, inancı ve duruşuyla herkese örnek teşkil eden bir insandı."

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDE TARİHİ REKOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akçaabat'taki Şinik Organize Sanayi Bölgesinde toplu açılış törenine de katıldı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki üretim üssü yatırımlarına devam edeceklerini belirten Varank, "Ülkemizin dört tarafını üretim üsleri diyebileceğimiz organize sanayi bölgeleri ile kuşattık. Bugün organize sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmadı. Endüstri bölgelerinin sayısını 23'e çıkardık. Tarihi bir rekor olan 10 bin 472 yatırım teşvik belgesi sayısına ulaştık" dedi.

Bakan Varank, bu yılki büyüme beklentisinin de yüzde 9 olduğunu da sözlerine ekledi.

Etiketler : Mustafa Varank Akçaabat türkiye
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