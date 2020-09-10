Bakan Soylu'dan flaş açıklama: FETÖ ile ilişkilendirilme iddiaları yalandır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'nın dağlarda 400 civarı elamanları kaldı. Mağaradan çıkamıyorlar" dedi. Soylu, görevden alınan kaymakamlara ilişkin ise "Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır. Bu kişilerin hepsi benim bildiğim kadarıyla 2008-2009-2012 belki 2013'te yani hesap ettiğimiz gibi 8 ile 12 yıllık kaymakamlardır. Bu kaymakamların hiçbiri göreve yeni getirilmedi" ifadelerini kullandı.

106. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni”ne katılan Bakan Soylu şu açıklamalarda bulundu;

PKK'nın dağlarda 400 civarı elamanları kaldı. Mağaradan çıkamıyorlar.

HİÇBİRİ GÖREVE YENİ GETİRİLMEDİ

Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır. FETÖ ile ilişkilendirme iddiaları yalan.

Nedamet getirdikleri için bir atama yapılması söz konusu değildir. Böyle bir şey olamaz. Yürüyen süreçler var. Mahkeme bir karar vermiş, siz de idari olarak bir eksiklik görmediyseniz göreve iade edersiniz.

Benim bildiğim 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 arası belki 2013 yani 8 ve 12 yıllık kaymakamlarımızdır. Bu kaymakamların hiçbiri göreve yeni getirilmiş değil.

15 Temmuz'u kim unutarak işlem yapıyorsa haindir.

Bu süreçte kendine rol biçmeye çalışan sahte kahramanlardan bıktım. Biz gereğini yapıyoruz. FETÖ ile mücadele ediyoruz, FETÖ'cüleri savunuyorlar. Birgün, Cumhuriyet, OdaTV savunuyor. Anamuhalefet partisi savunuyor. Bu coğrafya zor bir coğrafya. Bize saldırmalarının nedeni İçişleri Bakanlığı'nın FETÖ soruşturmalarındaki önemidir. Emniyet ve İçişleri bu soruşturmaları birlikte yürütür. Bu kurumları ayrı ayrı zayıflatmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Doğruları yapmaya çalışıyoruz ve taviz vermeden devam edeceğiz.