Bakan Soylu paylaştı! Büyük bir facianın önüne geçildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mardin'den büyükşehirlere gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve düzeneklerin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman Jandarmamıza teşekkür"
Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) July 4, 2020
Kahraman @Jandarma’mıza teşekkür ���� pic.twitter.com/h2RZeUr3El
- Başkan Erdoğan: Hedefimiz enflasyonu tek haneye indirmek
- Rumlar AB'ye yalvardı: "Türkiye'yi durdurun"
- TBMM yeni Başkanı'nı seçecek
- Bakan Soylu paylaştı! Büyük bir facianın önüne geçildi
- Sinop'ta icra yoluyla alınan çocuklar, anneye verildi
- Terör devleti İsrail'den Gazze'de balıkçılara yönelik 6 ayda 172 ihlal