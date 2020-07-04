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04 Temmuz 2020 Cumartesi 20:54:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2020 Cumartesi 21:00:00

Bakan Soylu: Mardin'de büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanan patlayıcı ele geçirildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de jandarma ekiplerine teşekkür etti ve "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür."

BAKAN SOYLU'DAN KRİTİK TOPLANTI

Öte yandan, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

Bakan Soylu başkanlığında basına kapalı yapılan toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mustafa Mahmut Demirtaş, AK Parti Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya, İl Emniyet Müdürü İlker Emir ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen katıldı.

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