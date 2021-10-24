Bakan Soylu duyurdu! ''Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız''

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece Çukurca'ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar. İki M-16 piyade tüfeği, 4 el bombası, 9 M-16 şarjörü, 1 patlayıcı ateşleme düzeneği. Ayrıca talimatlarınız elimizde. 112'yi ararsanız getiririz veya Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız." ifadelerine yer verdi.

Hakkari'nin Çukurca sınırından sızan 2 terörist, dün J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirilmişti.