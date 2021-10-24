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24 Ekim 2021 Pazar 10:47:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 10:47:00

Bakan Soylu duyurdu! ''Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız''

Kaynak: AA

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Dün hain terör örgütü PKK mensubu 2 kişi sınırdan sızma girişimde bulunmuş ve güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmişti, üzerlerinden çıkan mühimmatlar ise saldırı hazırlığında olduklarını gözler önüne serdi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Çukurca ilçesine sızan ve etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte ele geçirilen mühimmatlara ilişkin bilgi verdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece Çukurca'ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar. İki M-16 piyade tüfeği, 4 el bombası, 9 M-16 şarjörü, 1 patlayıcı ateşleme düzeneği. Ayrıca talimatlarınız elimizde. 112'yi ararsanız getiririz veya Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız." ifadelerine yer verdi.

Hakkari'nin Çukurca sınırından sızan 2 terörist, dün J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirilmişti.

Etiketler : J-SİHA Çukurca Hakkari İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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