Bakan Soylu duyurdu! Turuncu kategorideki 2 terörist ölü geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birçok olayın faili turuncu kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova'da, bir çok olayın failleri; Turuncu Kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi. Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
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