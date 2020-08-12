Bakan Soylu duyurdu... Amanos Dağları'nda Yıldırım-5 operasyonu başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bin 448 personelin katılımıyla Amanos Dağları'nda Yıldırım-5 Operasyonu'nun başladığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı"nda konuştu.
İçişleri Bakanı Soylu: 1448 personelimizle Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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- Bakan Soylu duyurdu... Amanos Dağları'nda Yıldırım-5 operasyonu başladı