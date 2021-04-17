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17 Nisan 2021 Cumartesi 11:27:00 - Güncelleme:17 Nisan 2021 Cumartesi 11:27:00

Bakan Soylu açık açık uyardı: Acımam, iptal ederim. Yetkim var

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İkamet sahibi yabancıların pasaportlarıyla kısıtlamada dışarı çıkmalarıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, 'Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var. İptal ederim, acımam da. Çünkü insanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuzla beraber 'Pasaportum var' diye turist kılığında, imkanında bunu istismar edeceksiniz. Buna da müsaade etmeyiz.' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da "Salgınla Mücadele Toplantısı"nda konuştu.

Toplu taşımadaki tehlikeye dikkat çeken Soylu, "Toplu taşıma böyle bir sıkıntıyla hala karşı karşıya. Yapılması gereken çok basit. Pik saatlerde ulaşım imkanlarının en üst seviyeye çıkması, vatandaşımızın mağdur edilmemesi ve en nihayetinde burada toplu taşıma araçları içerisindeki, salgının artmasını engelleyecek oranların İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan seviyelerde tutulması. Ama bu konuda bir yıldır maalesef başaramadığımız meselelerden bir tanesidir" dedi.

"TÜM GÜCÜMÜZLE SAHADA OLACAĞIZ"

"Benim tüm belediyelerden bir ricam var" diyen Soylu, "Allah rızası için elbette ki vatandaşlarımıza yardımda bulunmak sevaptır. Ama başka bir sevap da insanların bu salgından korunmalarını sağlamak. Ramazan yardımlaşma ayıdır, bereket ayıdır" diye konuştu.

Bakan Soylu, "Valilerimiz, kaymakamlarımız için yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız. Gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecek.Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Muafiyetler zaman ve güzergahla sınırlıdır" diye konuştu.

"İSTİSMAR ETMEYE KALKARSA İKAMETİNİ İPTAL EDERİM HEMEN"

Bakan Süleyman Soylu, "Turistik faaliyetler kapsamında kısa süreliğine ülkemizde bulunanlar hariç olmak üzere; şimdi ikamet sahibi. Pasaportunu gösteriyor, başımın üzerine pasaportun var. Ama sen ikamet sahibisin, buradaki yerleşiklerin kurallarına tabii olmakla mükellefsin. Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var, acımam da" ifadesini kullandı. Soylu, "Çünkü insanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuz var diye siz turist kılığında, imkanında bunu istismar edeceksiniz, buna da müsaade etmeyeceğiz. Onun için kurallarımız çok net, boşluk bırakmıyoruz" şeklinde konuştu.

Etiketler : bakan soylu süleyman soylu pasayort pandemi koronavirüs turist
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