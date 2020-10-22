  • BIST
    1202.01
  • Dolar
    7,9465
  • Euro
    9,4034
  • Altın
    486,5860
İstanbul
15 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Selçuk açıkladı: 63 milyon lira yardım yapacağız
Türkiye'den Rusya'ya Suriye ve Libya ziyareti!
Rusya'da hükümet binasına bombalı saldırı girişimi!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
"Kamçı Kolbayev" gözaltına alındı
Gülistan'dan hala iz yok
Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'Bu artık rica değil' diyerek yüz yüze eğitimle ilgili konuştu
ABD, Bulgaristan'a ''ikinci el'' F-16 hibe edecek
Uzmanlardan hamile, yaşlı ve veganlara iyot uyarısı
Şanlıurfa'da narkotik operasyonu: 9 gözaltı
Bakanlık duyurdu: 1 yıl daha ertelendi
HDP ilçe eş başkanları gözaltına alındı
Cenk Tosun: Beşiktaş için hazırım Cenk Tosun: Beşiktaş için hazırım
13 yaşındaki kıza skandal mektup! Sapık kırtasiyeci tutuklandı!
Yeni imar planları elektrikli otomobillere göre tasarlanacak!
Zimbabve'den yatırım için ATO'ya davet
Savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir
Markar Esayan son yolculuğuna uğurlandı
Azeri spiker haberi sunarken gözyaşlarını tutamadı:15 yıldır bu anı bekliyordum
Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Bakan açıkladı: Gardiyan olmadan işlemlerini yapacaklar
İlham Aliyev, Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti
7 yaşındaki Hasret'in çığlıklarına koştular! Bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı
'Beyaz altın' elyafından bitkisinin sapına kadar her parçasıyla ekonomiye katma değer
22 Ekim 2020 Perşembe 16:40:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 16:42:00

Bakan Selçuk açıkladı: 63 milyon lira yardım yapacağız

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Şehitlerimizin çocuklarına, harp ve vazife malullerimiz ile çocuklarına toplamda 63 milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapacağız” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin bugün başladığını bildirdi.

Bakan Selçuk, bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yaklaşık 20 bin öğrenciye toplam 63 milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapılacağını kaydetti.

2020-2021 eğitim öğretim dönemine ait yıllık yardım miktarların ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Selçuk, “Yıllık olarak ilköğretimde öğrenim görenler öğrencilerimiz için 2.317 TL, ortaöğretimde öğrenim görenlere 3.475 TL ve yükseköğretimde öğrenim görenler için de 4.634 lira ödeme gerçekleştireceğiz” dedi.

Buna göre; SGK tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaata gerek kalmaksızın ödeme yapılacak.

Bakan Selçuk, eğitim ve öğretim yardımı ödemesinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER