Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması

Kurum: Kızılay Saraçoğlu'nda muhteşem bir restorasyon projesi yürütüyoruz. Artık bitirme safhasına geldik ki bundan rahatsız olanlar, sürekli projeyi durdurmak isteyenler var ama onlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar biz durmayacağız"

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Saraçoğlu Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesini bitirme safhasına geldiklerini belirterek, projeden rahatsızlık duyup durdurmak isteyenlerin olduğunu ancak durmayacaklarını söyledi.

Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı tarafından Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, başkentin önemine işaret ederek, "Ankara kimseden istikamet almaz, tam aksine başkentimiz her yere, herkese istikamet çizen bir başkenttir." diye konuştu.

Bakanlık olarak Ankara'yı güzelleştirmek ve güçlendirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Kurum, başkentte 15 milyon metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

Altındağ, Mamak, Yenimahalle, Çankaya ve Sincan'da ve daha birçok noktada harıl harıl kentsel dönüşümleri sürdürdüklerini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Bir yandan Kızılay Saraçoğlu'nda muhteşem bir restorasyon projesi yürütüyoruz. Artık bitirme safhasına geldik ki bundan rahatsız olanlar, sürekli bu projeyi durdurmak isteyenler var ama onlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar biz durmayacağız ve Ankara'mıza, Ankara'mızın merkezinde 109 bin metrekarelik alanda Saraçoğlu Projesi'ni kazandıracağız. Burada da kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız mutlu bir şekilde vakit geçirecekler. Bu alandan tam anlamıyla istifade edecekler."

- "HERGELEN'DEKİ ESNAFIMIZI BU YIL İÇERİSİNDE TAŞIYACAĞIZ"

Kurum, Altındağ'da tarihi kent merkezi ihya projesini sürdürdüklerini ifade ederek, "Hergelen Meydanı'nda çok önemli bir proje yürütüyoruz. Dün havalimanına giderken Hergelen'deki esnaflarımız için TOKİ Başkanlığımızın yapmış olduğu rezerv alanlarını gördük, inceledik ve onlar da bitme aşamasına geldi. İnşallah bu yıl içerisinde buradaki esnafımızı taşıyacağımız alanları bitiriyoruz ve onları huzurlu bir şekilde bu alanlara taşıyacağız." diye konuştu.

Altındağ Belediyesinin bulunduğu yeri ilçeye bir meydan olarak kazandıracaklarının sözünü verdiklerini belirten Kurum, bu yıl içinde belediye binasını yıkacaklarını ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile söz konusu alanı meydanlaştırmak ve bölgenin ihtiyacı olan otoparkları yapmak suretiyle Ankara'ya kazandıracaklarını söyledi.

Gölbaşı ilçesinde yapılan çalışmaları da anlatan Kurum, "Gölbaşı kenarında gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde yürüsünler, bisiklete binsinler. İlk etabını biliyorsunuz tamamladık, 2. etap yine Gölbaşı'nda yapacağımız millet bahçesine kadar ki oradan da İmrahor'a bağlayacağımız, Eymir Gölü'ne bağlayacağımız millet bahçesi. Çok önemsiyorum. Bunun da inşaat çalışmaları tamamlanıyor. Bu yıl inşallah tamamlanacak ve sizlerin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.