Bakan Kurum'dan iklim değişikliği uyarısı: Bilimsel çalışmalar Türkiye'nin geleceği

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sayıştay Başkanı Metin Yener, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara Valisi Vasip Şahin, üst düzey bürokratlar, askerî yetkililer, üniversite rektörleri ve akademisyenler, kurum, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü çalışanları katıldı.

1961 yılından bu yana her yıl 23 Mart günü kutlanan Dünya Meteoroloji Günü için bu yıl Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından belirlenen etkinlik teması ise "Erken Uyarı ve Erken Eylem. Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri" oldu.

Etkinlik, sanata gönül vermiş ve tamamı Meteoroloji Genel Müdürlüğü çalışanlarından oluşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Korosu'nun seslendirdiği iki eserle başladı.

Bakan Kurum, Meteoroloji'nin önemini anlattı

11 Ekim 2021 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün başarılarının artarak devam ettiğini belirten Bakan Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün faaliyetlerinin, bilimsel çalışmalarının Türkiye'nin geleceği açısından hayati bir önem arz ettiğini söyledi. Bakan Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hem kurum olarak kendisi hem de faaliyetlerinin önemini şu şekilde anlattı:

"İnsanoğlunun var olduğu ilk günden beri gökyüzü ile derin bir irtibat içerisinde ve bazen merak, bazen korku duygusundan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Ancak tarım devrimiyle birlikte hava durumu; insanlığın geleceğine dair büyük bir önem arz etmeye başlamış. Çünkü ürünleri ekmek ve hasat etmek için mevsim bilgisine, hava bilgisine ihtiyaç vardır. Bizim medeniyetimiz meteorolojik bilimin ilk temel kaynaklarını üretmiş buna da 'âsâr-ı ulviyye' yani 'göğün eserleri' demiştir. Rüzgârın meydana gelişi, genleşme kanunu, gökyüzünün rengi, med ve cezir olayının izahı gibi birçok konuda modern meteorolojinin temel ilkelerini bizim ilim insanlarımız belirlemişler ve insanlığa hizmet etmişlerdir. Kindî, Fârâbî, İbni Sînâ, İbni Heysem, İbni Rüşd ve Bîrûnî gibi bu alanın öncülüklerini yapan şahsiyetler ülkemizde bu anlamda bu alanda çalışmışlardır. Aradan geçen yüzyıllar sonunda meteoroloji bilimi aslında teknolojik gelişmelerle birlikte çok daha kurumsal hâle geldi. Ağır sonuçları olan hava olaylarına neden olan iklim krizi, insanoğlunun meteorolojiye çok daha fazla önem vermesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda ulusal ve uluslararası çalışmalar, dünyamızın aslında gençlerimizin geleceği adına çok daha kritik bir noktaya ulaştı."

Kurum: Erken uyarı sayesinde maliyetleri 24 kat azaltabilirsiniz

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün bu yılın temasını "Erken Uyarı ve Erken Eylem" olarak belirlemiş olmasının ayrı bir anlam taşıdığını kaydeden Bakan Murat Kurum, "Erken uyarı sayesinde afet öncesi alacağınız tedbir sayesinde maliyetleri 24 kat azaltabilirsiniz. Bu anlamda maliyetin dışında da vatandaşımızın can güvenliğini, mal güvenliğini teminat altına da alabilme imkânına sahipsiniz. Bu tema; hem iklim değişikliğine dair artan afetlere dikkat çekmek, hem de erken uyarının önemini ortaya koyabilmek için insanımızın hayatını ve hayat kaynaklarını aşırı meteorolojik olaylardan korumayı hedeflemektedir." diye konuştu.

Murat Kurum sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Dünya Meteoroloji Örgütü; Hava, İklim ve Su Ekstremlerinden Kaynaklanan Ölümler ve Ekonomik Kayıplar Atlası Raporunu (1970–2019) çıkardı. Son 50 yılda neredeyse her gün hava, iklim ve su ile bağlantılı en az bir afet meydana gelmiş ve yine son 50 yılda hava, iklim veya su değişikliği ile bağlantılı 11 binden fazla afet kayıtlara geçmiş ve 2 milyonun üzerinde can kaybı olmuş ve bu afetlerin 3,64 trilyon dolar ekonomik kayba yol açmış. Afet sayıları; iklim değişikliği, kuvvetli hava olayları artarken, can kayıpları erken uyarı sistemlerindeki gelişmelerle birlikte 3 kat azalmıştır. Yani çok önemli bir veri, İklim değişikliğine uyum için de en önemli adımı Erken Uyarı Sistemlerini en yüksek noktaya taşımak olduğunu burada net bir şekilde görüyoruz."

Kurum'dan vatandaşlara çağrı!

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ülke olarak, her geçen gün çok daha fazla kuvvetli meteorolojik olaylarla hadiselerle karşı karşıya kalıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz gerekli çalışmalarını tamamladı ve vatandaşımızın bu anlamda ihtiyaç duyduğu meteorolojik mobil erken uyarı sistemlerini kurdu ve kuramaya da devam ediyoruz. Meteorolojik uyarıların vatandaşımız tarafından daha kolay anlaşılabilmesi için, Avrupa ülkeleri tarafından da kullanılmakta olan, renk kodu uyarıları var biliyorsunuz. Meteorolojik Uyarı Sistemini biz de ülke olarak devreye aldık. Buna göre; Yeşil uyarı meteorolojik tehlikenin olmadığını gösteriyor. Sarı uyarı ise, hava durumu tehlikeli olabilir. Turuncu, hava durumu tehlikeli, Kırmızı ise hava durumu çok tehlikeli anlamına geliyor ve şimdi bu erken uyarı sistemini, yağış öncesi ve sonrasında yapmamız gerekenleri bir alışkanlık, bir kültür haline hep birlikte getirelim diyoruz. Nasıl sosyal medyayı herkes bütün vatandaşlarımız telefonlarında kullanıyorsa Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bu uyarı sistemini ki; bunu çok basit bir şekilde telefonunuza indirebiliyorsunuz. Burada artık günlük yaşam tarzında bir parçamız haline gelmemiz gerekiyor. Bu anlamda sarı, kırmızı, turuncu, yeşil uyarılara göre de aslında günlük yaşamımızı belirlememiz gerekiyor. Kendimizi ve sevdiklerimizi afetlere karşı erkenden muhafaza edelim diyoruz." şeklinde konuştu.

Kurum: Türkiye meteorolojide ilk onda yer alıyor

Bakan Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün başarısını ise şu sözlerle açıkladı:

"Çevreden şehirciliğe, turizmden tarıma, ulaşımdan savunmaya ve spordan sağlığa kadar tüm sektörlere yönelik meteoroloji hizmetlerimizi 7 gün 24 saat esasıyla sürdürmeye gayret gösteriyoruz. 2021 yılında ilk defa; hava tahmini ve erken uyarılarda yüzde 92'nin üzerinde bu tutarlılığı yakaladı, bu tutarlılığı yakalayan tüm ekibimize de ben huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bu oranla Türkiye hava tahmini alanında dünyada ilk onda yer alırken, bölgesinde de liderliğini sürdürmektedir.

Bakan Akar: Önceden bilmek bizim için çok önemli

Programın onur konuğu olan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, milletlerin karakterlerinin oluşumuna dahi etki eden iklim konusunun artık herkesin konusu olduğunu belirterek, "Özellikle biz askerler için bu konu çok daha fazla önem arz ediyor. İster idari ister operasyonel olsun tüm faaliyetlerimizde gece gündüz Meteoroloji ile olan ilişkimiz devam ediyor. Sağ olsunlar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden her konuda destek alıyoruz." dedi.

"Önceden bilmek çok önemli." diyen Bakan Hulusi Akar şunları söyledi:

"Binlerce yıl önce Uzakdoğu'dan bir yazarın yazdığı harp sanatı eserinde birinci cümle 'önceden bilmek'. Dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı bu tahminler son derece önemli. Bizim çalışmalarımızı kolaylaştıran konular. Biz askerler faaliyetlerimizi planlarken hava şartlarını ve arazi şartlarını önceden bilmek son derece önemli. Bu iki konuda bilgi sahibi olmak zorundayız. 'Etki, tepki, rapor' diye bir slogan var burada. Orduda bir sistem vardır. Etki olduğu zaman tepki olur ve bunun raporu yazılır. Asker, hava şartlarına ve iklim şartlarına bigâne kalamaz."

Petteri Taalas: Türkiye bölgede çok önemli bir aktör

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas da etkinliğe video konferans ile katılarak, kuvvetli meteorolojik hadiselerde can ve mal kayıplarını en aza indirmede meteorolojik erken uyarıların önemine değindi. Petteri Taalas, Türkiye'nin meteorolojide önemli başarı sağladığını ve bölgenin Türkiye'den yoğun olarak istifade ettiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne verilen destek sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine teşekkür etmek istediğini belirten Petteri Taalas, "Pandemiye rağmen personelleriniz çalışmalarını son derece başarılı şekilde sürdürüyor ve çok fedakârlar. Türkiye bu bölgede çok önemli bir aktör. Birçok ülkeye destek sunuyorsunuz. Orta Asya ve eski Sovyetler Birliği bölgesinde, uzmanlığınızla buradaki ülkeleri desteklemeye devam ediyorsunuz. Dünya Meteoroloji Örgütü olarak iş birlikleriniz ve destekleriniz için Türkiye Hükümetine teşekkür ediyorum. Diğer ülkelerden gelen uzmanlara verdiğiniz eğitimler için de, bölgedeki rolünüz için de teşekkür ediyoruz. " şeklinde konuştu.

Meteoroloji TIR'ı kuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önünde yerini alan ve Meteoroloji TIR'ı olarak anılan Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi ziyarete açıldı. TIR, meteorolojik okur-yazarlığın artırılması noktasında etkinlik boyunca ziyaretçilere bilgilendirmede bulunacak.