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08 Şubat 2023 Çarşamba 12:02:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 12:02:00

Bakan Kurum: Gaziantep'te 900 enkazın tamamında arama kurtarma faaliyeti yürütülmekte

Kaynak: TRT Haber

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Depremin Gaziantep merkezde, Nurdağı'nda ve İslahiye'de yoğun şekilde hissedildiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Bütün ilçelerimizde 900 enkazın tamamında arama kurtarma faaliyeti yürütülmekte" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te deprem bölgesindeki son duruma dair açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"55 saatimizi tamamladık. 7,7'nin ardından 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşadık. Mücadele, en hassas, en yoğun şekilde devam ediyor. İzmir depreminde 110. Saatlerimizde bebeklerimizi yavrularımızı enkaz altından çıkarmıştık. Burada da bu motivasyonla arama kurtarma faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Gaziantep merkezli koordinasyon merkezinde valilerimiz, ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon halinde süreci takip ediyoruz. Şu ana kadar 684 artçı deprem yaşadık ve bu depremler hala devam ediyor. Bu artçılar yorulan binaların hasarını daha da artırıyor. Dolayısıyla bu binalardaki hassasiyet devam ediyor. Vatandaşlarımız hasarlı binalara girmemeli, yanında durulmamalı.

"12 BİN PERSONELİMİZ BİLFİİL SAHADADIR"

Gaziantep genelinde şu an, 12 bin doğrudan personelimiz bilfiil sahadadır. Tüm birimlerimiz valiliğimiz ve buradaki merkezimiz koordinasyonunda faaliyetlerini yürütüyor. 1646 kurtarma personelimizle şu anda vatandaşımızın yanındayız.

Bu ekibin içinde Jandarma, AFAD, Emniyet ve gönüllüler bu sürece destek veriyor. 618 sağlık personelimiz Gaziantep özelinde arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapıyor. 243 ambulansımızda süreci yakından takip ediyor. Ülke olarak her afette birbirimize destek olmayı biliyoruz. Bu afet 13,5 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren ve 1000 kilometre karelik bir alanı etkilemesi sebebiyle çok büyük bir afet.

İkinci depremle birlikte hasar gören binaların da yıkımıyla karşılaştık. 10 ilimizde 31 valimiz, 62 kaymakamımız görevlendirildi ve canla başla çalışmakta. İlk yardım ödeneklerimizi illerimize aktardık. Süreç Cumhurbaşkanlığı'mız koordinasyonunda ilerliyor.

"BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ"

Şu an birinci önceliğimiz arama kurtarma faaliyetleri. Bu saatler bizim için çok önemli. İkinci önemli husus ise hasar tespiti ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme süreci.

Gaziantep özelinde 900 binamızın yıkık olduğunun tespitini yaptık ve şu an itibarıyla vefat eden vatandaşımızın sayısı 551'e ulaştı. Bu enkazlardan yaralı olarak kurtarılan vatandaşımızın sayısı 5 bin 942 oldu. Durumu acil olanlar Sağlık Bakanlığı'mız koordinasyonunda diğer büyük şehirlere transfer ediliyor.

"900 ENKAZIN TAMAMINDA ARAMA KURTARMA FAALİYETİ YÜRÜTÜLMEKTE"

Gaziantep'te deprem; merkez, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yoğun şekilde hissedildi. Bütün ilçelerimizde 900 enkazın tamamında arama kurtarma faaliyeti yürütülmekte. Valilerimizle birlikte süreci yönetiyoruz.

Depremin 7 kilometre yakınlığında olması sebebiyle yollarda ve köprülerde de hasar oluştu. Biz de tespit sonrasında diğer faaliyetlerin hızlı yürütülebilmesi amacıyla yolların açım sürecini büyük titizlikle yürüttük. Şu an Gaziantep'ten Bahçe'ye kadar otobanımız açıktır."

Etiketler : murat kurum gaziantep deprem enkaz

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