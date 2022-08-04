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04 Ağustos 2022 Perşembe 21:33:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2022 Perşembe 21:33:00

Bakan Koca'dan Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili açıklama

Kaynak: TRT Haber

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıklı Rum Hastanesi'nde meydana gelen yangından sonra 103 hastanın tahliye edildiğini, 76 kişinin başka bir hastaneye nakledildiğini ve dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangınla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine nakledilmiştir" dedi.

Servislere yatırılan hastaların muayeneleri yapıldığını söyleyen Koca, bir hastanın başka sağlık sorunları sebebiyle acil serviste takip edildiğini, dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE YANGIN ÇIKMIŞTI

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıkmıştı. Binanın çatısı alevler içinde kalmıştı. 104 kişi tahliye edilmiş, 80 hasta başka hastanelere sevk edilmişti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yangın
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