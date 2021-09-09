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"Yerli aşı TURKOVAC acil kullanım ve seri üretim seviyesinde"
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09 Eylül 2021 Perşembe 18:45:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 18:45:00

Bakan Koca sürpriz gelişmeyi duyurdu: Yerli aşı TURKOVAC acil kullanım ve seri üretim seviyesinde

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca müjde diye yaptığı konuşmada, "Yerli aşı TURKOVAC acil kullanım onayı alacak seviyeye geldi." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşımda bulunmuştu. Bakan Koca, "18:00'da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım." sözleriyle yaptığı paylaşıma dair detayları açıklıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Geldiğimiz nokta çok yüksek bir aşılanma hızının mümkün olduğunu gösteriyor. Bugün toplum bağışıklığı için gücümüzü büyütme günüdür."

"Saat 12.54 itibarıyla toplam aşı dozunda yüz milyona ulaştık. Yüz milyon doz aşı 84 milyona hayırlı olsun."

YERLİ AŞI TURKOVAC ACİL KULLANIM VE SERİ ÜRETİM SEVİYESİNDE

"Yerli aşı TURKOVAC acil kullanım onayı ve seri üretim seviyesine geldi."

"Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz"

MU VARYANTI

(Kovid-19) Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz. Ama bizim 2 vakamızda şu an böyle bir durum söz konusu değil."

"Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller."

Etiketler : BAKAN KOCA FAHRETTİN KOCA SAĞLIK BAKANI BASIN TOPLANTISI TURKOVAC
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