Bakan Koca son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 112 bin 102 Covid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte, 72 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1561 oldu.

Bakan Koca şu açıklamayı yaptı:

Ağır hasta sayımız bugün 1.561’e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım.