Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 110 bin 412 olurken, bin 742 yeni tanı konuldu. Bugün koronavirüsten 67 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 202 kişi ise iyileşti.