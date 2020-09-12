Bakan Koca, koronavirüs tablosunu açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 1509 yeni vaka tespit edildi, 48 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1207 artarak 257 bin 731'e yükseldi.

Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 1207 kişi iyileşti. COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 257 bin 731'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 423 bin 463, vaka sayısı 289 bin 635, vefat sayısı 6 bin 999 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 24 bin 905, ağır hasta sayısı 1241, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu.

"GÜÇ BİRLİKTETE MÜCADELEDİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç birliktete mücadeledir" dedi.

• Aktif hasta sayısı: 24.905

• İyileşme oranı: %88.98