Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 KOVID-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 971 yeni hasta belirlendi, 173 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 652 oldu, 9 bin 463 kişinin tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi.