Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 KOVID-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 971 yeni hasta belirlendi, 173 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 652 oldu, 9 bin 463 kişinin tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi.
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