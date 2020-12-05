Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili yaptığı paylaştımda, Türkiye'de son 24 saatte toplam 31.896 yeni vaka tespit edildi. 196 kişi hayatını kaybettiği saptandı.
Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu, son 24 saatte 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır."dedi.
Bakan Koca: "Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı, kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim."açıklamasında bulundu.
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