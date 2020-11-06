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06 Kasım 2020 Cuma 19:14:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 19:14:00

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 2 bin 436 hastamız var

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Bugün son 24 saatte 2 bin 436 yeni hasta tespit edildi, 83 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1914 artarak 334 bin 293'e yükseldiği belirtildi.

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 436 kişiye hastalık tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 654 oldu, son 24 saatte 1914 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 334 bin 293'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün." açıklamalarında bulundu.

Etiketler : korona vaka bakan fahrettin sağlık bakanı
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