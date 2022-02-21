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İşte illere göre haftalık vaka sayısı
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21 Şubat 2022 Pazartesi 13:54:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 13:54:00

Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717.58, Ankara'da 1323.97, İzmir'de 1017.38 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre koronavirüs vaka haritasını paylaştı. Samsun 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu. Samsun ise 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:

5-11 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

Etiketler : KORONA Dr. Fahrettin Koca VAKA SAYISI
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