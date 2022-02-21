İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre koronavirüs vaka haritasını paylaştı. Samsun 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu. Samsun ise 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:

5-11 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.