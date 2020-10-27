Bakan Koca 27 Ekim Türkiye Koronavirüs tablosunu paylaştı

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım' dedi.

