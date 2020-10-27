  • BIST
    1152.63
  • Dolar
    8,1744
  • Euro
    9,6684
  • Altın
    500,9090
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Savunma Sanayi Başkanı'ndan göğsümüzü kabartan paylaşım
Artık reklam yüzü
Terör devletinden İslam düşmanına destek geldi
CHP yandaşı Tele1'e Bayraktar'dan müthiş yanıt!
81 il valiliğine gönderildi: İstifalar kabul edilmeyecek yıllık izinler durduruldu
Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Bakan Koca 27 Ekim Türkiye Koronavirüs tablosunu paylaştı
Dört partiden Macron'a karşı ortak tezkere
Allah'tan kimse bunu örnek almıyor
Başkan Erdoğan'dan Osman Durmuş'un ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Türkiye markasına büyük katkı sağlayacak
Numan Kurtulmuş'tan Fransa'ya sert tepki: Protesto ediyoruz
Bakan Albayrak duyurdu... Yatırımcılar rotayı Türkiye'ye kırdı
Bakan Dönmez müjdeyi verdi
Kurucu isimleri bir iki gün içinde açıklayacağız
Tam bir kış havası yaşayacağız!
Anamur'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
İşgalci Ermenistan'ın çöküşü sürüyor! Görevden alındı
Drone tehdidine karşı İlter kalkanı
Şok görüntü! 15 kişilik minibüsten 27 kişi çıktı
Mustafa Sarıgül DSP'den ayrıldığını duyurdu
PKK'lılar FETÖ'cülerle kaçıyor
Bosphorus Film Lab etkinliklerle dolu bir günü daha geride bıraktı
8. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma film gösterimleri devam ediyor
27 Ekim 2020 Salı 19:03:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 19:07:00

Bakan Koca 27 Ekim Türkiye Koronavirüs tablosunu paylaştı

ABONE OL

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde günlük tabloyu paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım' dedi.

Etiketler : fahrettin koca koronavirüs kovid-19
Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz bir transfer daha

Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz bir transfer daha
Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle — Dizi katili Masumlar Apartmanı!

Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle — Dizi katili Masumlar Apartmanı!
İddianame kabul edildi! Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına çıkıyor

İddianame kabul edildi! Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına çıkıyor
Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması
Halil Sezai'ye 13 yıl 10 aya kadar hapis istemi

Halil Sezai'ye 13 yıl 10 aya kadar hapis istemi
Çukur final mi yapıyor? Dizinin sevilen karakteri Cumali çarpıcı açıklamalarda bulundu

Çukur final mi yapıyor? Dizinin sevilen karakteri Cumali çarpıcı açıklamalarda bulundu
"Esra Elönü ile Arafta Sorular" her pazar 20.00'de 24'te

"Esra Elönü ile Arafta Sorular" her pazar 20.00'de 24'te
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularından Farah Zeynep Abdullah isyan etti: Bir salın ya!

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularından Farah Zeynep Abdullah isyan etti: Bir salın ya!
Serdar Ortaç'tan Ermenistan açıklaması: Yaptıkları insanlık değil

Serdar Ortaç'tan Ermenistan açıklaması: Yaptıkları insanlık değil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER