27 Ekim 2020 Salı 19:03:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 19:07:00
Bakan Koca 27 Ekim Türkiye Koronavirüs tablosunu paylaştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde günlük tabloyu paylaştı.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım' dedi.
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