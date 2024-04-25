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25 Nisan 2024 Perşembe 20:41:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 20:41:00

Bakan Güler, Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Kaynak: DHA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, Bükreş'te bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Güler ve Romanyalı mevkidaşı Tilvar, Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek, çelenk bıraktı. İki bakan anıt önünde saygı duruşunda bulundu.

Ardından Türk Şehitliği'ne geçen Güler ve Tilvar, Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen askerlerden 935'inin defnedildiği şehitlikte saygı duruşuna geçti.

Bakanlar, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Güler, daha sonra Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı

Etiketler : Milli SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER rOMANYA Türk Şehitliği
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